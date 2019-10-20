Bariyerler kalkıyor, piyasa rahatlıyor

Barış Pınarı Harekâtının başladığı günlerde Türkiye ekonomisini hedef alan açıklamalarıyla gerçek niyetlerini ortaya koyan sözde müttefiklerimizi şaşırtan gelişmeler piyasalara da yansıyor. Suriye’nin kuzeydoğusunda elde edilen başarı ile azalan jeopolitik riskler, küresel tarafta ise ticaret müzakereleri ve Brexit’e ilişkin artan iyimserlik, Türk lirası varlıkların önündeki bariyerlerin ortadan kalktığına işaret etti. İşte rakamların diliyle normalleşmenin yansımaları:

BİST’te 5 bin puanlık fark

Bu hafta 93 bin puan sınırına kadar gerilerek 4 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, yaşanan gelişmelerle yükselişe geçerek haftayı 98.415,34 puandan tamamladı

Dolar düşkünleri ağlıyor

Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkması en çok dolarizasyon bağımlılarını sevindirmişti. ABD ile sağlanan mutabakatın ardından düşüşe geçen dolar, yurtiçi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı.

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise artan iyimserlikle haftanın son işlem gününde yüzde 14,3’e kadar geriledi. Gelecek hafta TCMB ve Avrupa Merkez Bankası, sonraki hafta ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantıları yapılacak. Hepsinin de gündeminde faizi geri çekmek var. 24 Ekim’de toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasaları Kurulu’nun da son gelişmelere duyarsız kalmayacağı politika faizinde 150 baz puan daha indirime gitmesi bekleniyor. TCMB, temmuzda 425 baz puan ve eylülde 325 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16,50’ye çekmişti.

İyimserlik sürecek

Analistler, azalan jeopolitik risk algısının yanı sıra yurtdışında da piyasaların önündeki engellere ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington’da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve Brexit gelişmelerinin bu konuda öne çıkan başlıklar olduğuna dikkat çekiyor.