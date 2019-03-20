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Bariyere çarpan 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu

İstanbul'dan Bitlis'e giden bir otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, aracın kapısının açılmasıyla bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan küçük çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:02
Bariyere çarpan 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu

Konya- Ankara il sınırı yakınlarında seyir halindeki otomobilin arka kapasını açtığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk, yola yuvarlanarak bariyerlere çarptı. Bacağı kopan küçük çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

İstanbul'dan Bitlis'e giden Cezmi E. idaresindeki 23 FV 727 plakalı otomobilin arka koltuğunda annesi Zeynep E.'nin yanında kardeşiyle birlikte uyuyan 4 yaşındaki A.E., iddiaya göre uyandıktan hemen sonra aracın kapısını açtı.

Kapının açılmasıyla aracı süren baba Cezmi E. ile anne Zeynep E. telaşa kapıldı. Bu sırada açılan kapıdan yola savrulan küçük çocuk, yuvarlanarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun sağ bacağı koptu.

Aracını durdurup çocuklarına yardıma giden babanın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Küçük çocuğun bacağının koptuğunu gören anne Zeynep E. ile aracın ön koltuğunda oturan babaanne Fatma E., (59) fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

Bacağı özel bir kutuya kondu

Bacağı kopan küçük çocuk, kopan bacağıyla birlikte çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, özel bir kutuya konulan bacağıyla birlikte hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Yaşanan olay sonrası fenalaşan babaanne Fatma E. ile 6 yaşındaki diğer torunu H.E. ile birlikte Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:02
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Bitlis
  4. Ankara
  5. Trafik kazası
  6. korkunç olay
  7. otomobilden düştü
  8. 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu

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