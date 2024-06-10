Barıştırmıyorlar karıştırıyorlar! Blinken 9. defa Netenyahu'nun yanında

Soykırımın suç ortağı ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu'nun esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik sözde çabaları ele alması bekleniyor.

Blinken, Netanyahu ile görüşmesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek.

ABD'li esir yakınlarıyla buluşacak!

Blinken, yarın ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve dün koalisyondan ayrılan Ulusal Birlik Partisi lideri ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşecek.

Blinken, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de görüşecek.