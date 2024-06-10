  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapamaz dediler yaptık! Bu tekonoloji sadece 5 ülkede var

Dünya bu sözlerle çalkalanıyor: Hem bizim hem de Türkiye yüzünden savunma sanayii şirketimiz iflas etti

Heniyye İsrail Savaş Kabinesi'ndeki istifaları değerlendirdi!

Altaylı’ya motosiklet çarptı! Sürücüye ‘eline sağlık’ diyelim mi Fatih?

İşte Almanya'daki özgürlük! Filistin nefreti çocuk bile dinlemedi

Ali Koç, 'Devreye girdi' demişti! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt geldi:

Cengiz Holding dünya devi ile anlaştı! İtalyanlar orası için geliyor

Fenerbahçe kongrelerinde fark edilemeyen detay! Ali Koç’un hormonlu seçmen oyunu mu?

AK Partililer Ekrem’i mi destekledi? Şamil Tayyar kirli manipülasyonu çürüttü

ASELSAN yine yaptı yapacağını! Millileşme öyle değil böyle olur
Dünya Barıştırmıyorlar karıştırıyorlar! Blinken 9. defa Netenyahu'nun yanında
Dünya

Barıştırmıyorlar karıştırıyorlar! Blinken 9. defa Netenyahu'nun yanında

Yeniakit Publisher
2024-06-10 20:59:00 - 2024-06-10 21:24:52
Barıştırmıyorlar karıştırıyorlar! Blinken 9. defa Netenyahu'nun yanında

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile 9. defa bir araya geldi.

Soykırımın suç ortağı ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu'nun esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik sözde çabaları ele alması bekleniyor.

Blinken, Netanyahu ile görüşmesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek.

ABD'li esir yakınlarıyla buluşacak!

Blinken, yarın ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve dün koalisyondan ayrılan Ulusal Birlik Partisi lideri ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşecek.

Blinken, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de görüşecek.

Biden yine dalga geçiyor! 'Netenyahu ile Refah'ı görüştüm'
Biden yine dalga geçiyor! 'Netenyahu ile Refah'ı görüştüm'

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biden yine dalga geçiyor! 'Netenyahu ile Refah'ı görüştüm'

İsrail Savaş Kabinesi'nde Netenyahu'ya istifa şoku!
İsrail Savaş Kabinesi'nde Netenyahu'ya istifa şoku!

Gündem

İsrail Savaş Kabinesi'nde Netenyahu'ya istifa şoku!

Katiller birbirine girdi!
Katiller birbirine girdi!

Gündem

Katiller birbirine girdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23