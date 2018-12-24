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Barışmak için çağırdığı kadını öldürdü

Tokat'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren şahsın, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:58
Barışmak için çağırdığı kadını öldürdü

Tokat'ta emekli Rıza K. (59), dini nikahla 2 yıl birlikte yaşadıktan sonra 2 ay önce ayrıldığı Sevgi Völler'i (53), barışmak için götürdüğü bağ evinde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kocacık köyünde Rıza K.'ye ait bağ evinde meydana geldi. Eşini kaybeden Rıza K., 2 yıl önce Sevgi Völler ile tanıştı. Almanya'da yaşarken eşini kaybeden Völler ile Rıza K., dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Ancak kıskançlık nedeniyle sorun yaşayan Rıza K. ve Sevgi Völler, 2 ay önce ayrıldı.

Ayrılığın ardından Völler'le tekrar bir araya gelmek isteyen Rıza K., barışma isteğini kadına iletti. Sevgi Völler, konuşmak için Rıza K. ile buluştu. Bağ evine giden Völler ve Rıza K. arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rıza K., yanında bulunan ruhsatlı tabancasıyla Sevgi Völler'in kalbine tek el ateş etti. Rıza K., daha sonra otomobiliyle Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Polisin yönlendirmesiyle bağ evine giden sağlık ekipleri, yaralı haldeki Völler'i ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sevgi Völler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen Rıza K.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:58
  1. Barışmak için çağırdığı kadını öldürdü
  2. Tokat
  3. Cinayet
  4. kadın cinayetleri
  5. Sevgi Völler

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