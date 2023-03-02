Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Kılıçdaroğlu tebrikleri kabul etti

Bir türlü aday çıkaramayan Altılı Masa, sonunda adayını belirledi. Bu kez de adayın 6 Mart 2023'te açıklanacağı bildirildi. Bir türlü kendilerini net şekilde ortaya koyamayan Altılı Masa'nın adayı ile ilgili CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir tweet geldi.

Yarkadaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin 100. yılına cumhuriyetçi bir cumhurbaşkanı yakışır… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum. Artık geriye değil, ileriye bakmanın zamanıdır. Kılıçdaroğlu, “herkesin cumhurbaşkanı” olacaktır. Türkiye’nin buna ihtiyacı var." iddialarında bulunarak şunları yazdı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın çevresinin tebriklerini kabul etti."