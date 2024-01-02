Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç’ten ses yok! "Katolik ve Mason okullarına sesiniz çıkmıyor"

TV100 ekranlarındaki programa konuk olan Yeni Akit yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, anayasanın her kesimden insanı kucaklayıcı olduğuna vurgu yaptı.

Burhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda Türkiye'de Katolik Okulları, Protestan Okulları, Yahudi Okulları, Mason Okulları var da Türkiye'de milli sivil toplum örgütü olarak kabul edebileceğimiz cemaatleri bu kadar dışlamanın anlamı nedir? Anayasa toplumu dışla mı diyor? Farklı kesimleri dışla mı diyor? 8-10 tane protokol yapılmış bir kısmı TÜGVA bir kısmı TURGEV. Yani bu toplumun içerisinde yaşayan kendini farklı hisseden kesimleri biz niye yok sayalım?"