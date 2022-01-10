  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil için 'dokunulmazlığı kaldırılsın' çağrısı: TBMM terörist hücresi değil!

59 araç karıştı! İran'da büyük kaza

TBMM'de skandal sözler! HDP'li vekil teröristleri böyle andı: Önlerinde saygıyla eğiliyorum

Bir skandal daha! ABD kuracak, PKK'lı teröristler işletecek

Mezarında yatana bile rahat yok

Mustafa Şentop'tan flaş açıklama: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

Köprüyü geçmeden kendilerini ele veriyorlar! Kılıçdaroğlu’nun gazetesinde ‘şeriat’ geliyor yaygarası

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Ali Babacan'ın koyduğu hedef güldürdü

İstanbul’a fırtına uyarısı: Tedbir alın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık tazminat davası
Medya Barış Yarkadaş köşesinde döküldü! Adam kendine muhalif,,, Kılıçdaroğlu basına kapalı toplantıda bakın ne demiş!
Medya

Barış Yarkadaş köşesinde döküldü! Adam kendine muhalif,,, Kılıçdaroğlu basına kapalı toplantıda bakın ne demiş!

CHP’li Barış Yarkadaş, gizli bir toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini bugünkü köşesinde paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 22:43:00 - 2022-01-10 22:49:32
Barış Yarkadaş köşesinde döküldü! Adam kendine muhalif,,, Kılıçdaroğlu basına kapalı toplantıda bakın ne demiş!

Barış Şarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP

Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, Korkusuz gazetesindeki köşesinde Kılıçdaroğlu’nun Abant’ta yaptığı basına kapalı toplantıda söylediği önemli bir ifadesini anlattı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı toplantıda söyledikleri….

“Kılıçdaroğlu bu soruya tatmin edici bir cevap vermedi”

Habertürk’teki yayında Kılıçdaroğlu’nun önemli bir soruyu geçiştirdiğini hatırlatan Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu’nun cevap vermediği soru CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu programda, CHP, İYİ Parti, Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Siyasi Partiler Kanun Taslağı’nı anlatırken, bir soruyu ise geçiştirmeyi tercih etti. Altaylı, ‘Milletvekillerinin liderler tarafından atandığını söylüyor ama siz de aynısını yapıyorsunuz. Neden ön seçim yapmıyorsunuz?’ diye sordu.   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu soruya tatmin edici bir cevap vermedi.” dedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Abant toplantısında bakın ne demiş!

Barış Yarkadaş, “Tercih meselesi…” ara başlığı altında verdiği bilgiler oldukça dikkat çekiciydi. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında ‘demokrasi dersi’ verebileceğini ancak bu fırsatı kaçırdığına işaret eden Barış Yarkadaş, şu flaş ayrıntıyı köşesine taşıdı:

“Oysa ki; bir çıkış yaparak, AKP’ye ‘demokrasi dersi’ verebilir, “Milletvekillerimizi de belediye başkanlarımızı da ÜYELERİMİZE  seçtireceğiz. Dünya, demokrasi örneğine şahit olacak’’ diyebilirdi. Kılıçdaroğlu, bunu yapmak yerine, çok şikayet ettiği ama değiştirmeyi tercih etmediği ‘ATAMA’ yöntemine devam edeceğini gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun Abant’taki basına kapalı toplantıda bir vekilin ‘Tabanımız üyeye dayalı ön seçim istiyor’ talebine de aynı yanıtı verdiği parti çevrelerinde biliniyor.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay