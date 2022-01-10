Barış Yarkadaş köşesinde döküldü! Adam kendine muhalif,,, Kılıçdaroğlu basına kapalı toplantıda bakın ne demiş!

Barış Şarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP

Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, Korkusuz gazetesindeki köşesinde Kılıçdaroğlu’nun Abant’ta yaptığı basına kapalı toplantıda söylediği önemli bir ifadesini anlattı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı toplantıda söyledikleri….

“Kılıçdaroğlu bu soruya tatmin edici bir cevap vermedi”

Habertürk’teki yayında Kılıçdaroğlu’nun önemli bir soruyu geçiştirdiğini hatırlatan Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu’nun cevap vermediği soru CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu programda, CHP, İYİ Parti, Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Siyasi Partiler Kanun Taslağı’nı anlatırken, bir soruyu ise geçiştirmeyi tercih etti. Altaylı, ‘Milletvekillerinin liderler tarafından atandığını söylüyor ama siz de aynısını yapıyorsunuz. Neden ön seçim yapmıyorsunuz?’ diye sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu soruya tatmin edici bir cevap vermedi.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Abant toplantısında bakın ne demiş!

Barış Yarkadaş, “Tercih meselesi…” ara başlığı altında verdiği bilgiler oldukça dikkat çekiciydi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında ‘demokrasi dersi’ verebileceğini ancak bu fırsatı kaçırdığına işaret eden Barış Yarkadaş, şu flaş ayrıntıyı köşesine taşıdı:

“Oysa ki; bir çıkış yaparak, AKP’ye ‘demokrasi dersi’ verebilir, “Milletvekillerimizi de belediye başkanlarımızı da ÜYELERİMİZE seçtireceğiz. Dünya, demokrasi örneğine şahit olacak’’ diyebilirdi. Kılıçdaroğlu, bunu yapmak yerine, çok şikayet ettiği ama değiştirmeyi tercih etmediği ‘ATAMA’ yöntemine devam edeceğini gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun Abant’taki basına kapalı toplantıda bir vekilin ‘Tabanımız üyeye dayalı ön seçim istiyor’ talebine de aynı yanıtı verdiği parti çevrelerinde biliniyor.”