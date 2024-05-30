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Gündem Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi
Gündem

Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi

Yeniakit Publisher
2024-05-30 15:42:00 - 2024-05-30 15:42:23

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 2018 seçimlerinde CHP yönetiminde Muharrem İnce'yi nasıl sattıklarını böyle anlattı. İnce'nin kazanmasını istemeyenlerin olduğunu ve bu durumun canlı şahidi olduğunu söylemesi gündeme oturdu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı. Teşekkürler Barış Yarkadaş" dedi.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamaları yankı uyandırdı.

O dönem CHP'de milletvekili olan gazeteci Yarkadaş, İnce'nin adaylığında CHP'de yaşananları anlattı.

Muharrem İnce'nin CHP adayı olduğu 2018 seçimlerinde İnce'nin kazanmasını genel merkezdeki bazı arkadaşların istemediğini belirten Yarkadaş, "Birebir şahidim. Kars ve Samsun mitinginin sorumlusuydum. Ne yaşadığımı ben biliyorum. İstemediler" dedi.

Yarkadaş'ın sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı. (Teşekkürler @barisyarkadas) Bugünün gerçekleri için yarını beklemeyin …" ifadelerine yer verdi.


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Yorumlar

Okur

Bu sözde gazeteci chp zarar veriyor özgür başkan gereğini yapmalı.

m.n.

Tabii ki Muharrem İnce'nin kendi kariyerinden başka hiç bir şeyi düşünmeyen bir faydasız olduğunu da unutmayalım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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