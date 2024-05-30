Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 2018 seçimlerinde CHP yönetiminde Muharrem İnce'yi nasıl sattıklarını böyle anlattı. İnce'nin kazanmasını istemeyenlerin olduğunu ve bu durumun canlı şahidi olduğunu söylemesi gündeme oturdu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı. Teşekkürler Barış Yarkadaş" dedi.