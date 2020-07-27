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Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:19:00 -
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

 

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