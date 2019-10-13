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Barış Pınarı Harekatı’nda teslim olan terörist konuştu! 'PKK domuzları ile savaşan...'

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerine teslim olan YPG'li teröristin açıklamalarını içeren bir paylaşım yaptı.

13 Ekim 2019 Pazar 20:25

Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Türk askerine sığındı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü. Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler, Mehmetçik'in merhametine sığındı." ifadeleri kullanılarak Türk askerine teslim olan bir gencin görüntüsüne yer verildi.

İsmi açıklanmayan genç ifadesinde şunları anlattı:

"Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk. Yolda önümüzü PKK terör örgütü mensupları kestiler. 'Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz.' dediler. Beni zorla aralarına aldılar. Resulayn'a götürüp bana silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiği vakit kendimi Türk askerlerine teslim ettim.

Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum, gelsinler Türk devletine, Türk askerlerine kendilerini teslim etsinler."

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında toplam 24 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 20:25
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. PKK terörist

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  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU16 dk önce
    Türk askeri herzaman Merhametli ve Şefkatlidir Cenâb-ı Allah yardımcıları olsun Allah Kardeşlerimizi Mehmetçiğimizi korusun Allah devletimize zeval vermesin

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