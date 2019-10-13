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Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

13 Ekim 2019 Pazar 10:04
Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ediyor.

  • 'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu' 
  • Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı
  • Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı

Harekat kapsamında Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında dumanlar yükseliyor

TSK tarafından, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:04
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Suriye'nin kuzeydoğusu
  5. Anadolu Ajansı

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