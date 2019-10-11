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Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 07:34
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehidin Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevinde yas var. 

Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi. 

Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Eve ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin babaevinin önüne taziye çadırları kuruldu. 

Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:34
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. şehit
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. Anadolu Ajansı

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