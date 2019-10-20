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Barış Pınarı Harekatı üzerinden TSK’ya iftira atanların kirli tarihini bir de Alman gazeteciden dinleyin!..

Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer, Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte TSK’ya akılalmaz iftiralar atan Batı dünyasının geçmişte yaptığı katliamları anlatmıştı.

20 Ekim 2019 Pazar 14:28

Gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir canlı yayında, Batı dünyasının kirli tarihini tüm çıplaklığıyla ortaya koymuş ve, “Tüm bunlara sebep olanlar Müslümanlar değil” demişti. Todenhöfer, bugünlerde, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Müslüman-Türk askerine akılalmaz iftiralar atan Batı’nın ipliğini pazara çıkarmıştı.

Todenhöfer’in söz konusu konuşması şu şekilde:

30-40 Iraklının bir Amerikan bombasıyla öldürüldüğünü duyduğunuzda, Iraklıların canının Batılılar için çok fazla bir değer taşımadığını göreceksiniz. Yahudi kökenli ABD’li yazar Susan Sontag ile ölümünden önce güzel bir sohbetimiz olmuştu. Sontag’a şöyle söyledim; Gözlemlediğime göre, 1 Amerikalı 10 Iraklı ediyor. Şöyle söyledi; Ne saçmalık! Bir Amerikalı 1000 Iraklıdan daha değerlidir. Buna benim kadar o da üzüldü. Bu çarpık idrak nereden geliyor?

Savaş makineleri pazarlamasına yenik mi düştük? Herkes biliyor ki, ikisinin hayatı da aynı değerde. Neden bizde başka türlü tesir ediyor? Sanırım biz kendimizi bir yalan içerisine yerleştirmişiz. Bu yalan şu: İyi olan, asil olan, yardımsever olan bizleriz. Gerçek bu değil.

Böyle eğlenceli bir programda bu tür ciddi şeyleri söylemek zor... Bizce uygun, hayatın gerçekleri bunlar.

İnanıyorum ki biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık. Daha ciddi olmam gerekirse, Haçlı Seferleri’nde 4 milyon kişiyi öldüren Müslümanlar değildi. Dünyayı sömürgeleştiren 50 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşı’nda 70 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 6 milyon Yahudi’nin ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. Aksine bütün bunlar, Batı dünyasının zorbalıklarıydı. Bunu bu şekilde idrak etmemiz lazım.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:28
  1. Dr. Jürgen Todenhöfer
  2. Barış Pınarı Harekatı

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