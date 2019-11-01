Barış Pınarı Harekatı sonrası katil Esed, Suriye'deki hedefini açıkladı

Suriye yüz binlerce sivil insanı katleden katil Beşar Esed, Perşembe günü Suriye devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nihai hedefinin "ABD askerlerinin aniden çekildiği, Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde devlet otoritesinin yeniden kurulması" olduğunu, bu sırada "sahada oluşan yeni gerçekliğe saygı duyulacağını" söyledi.

Esed, devlet otoritesinin aşama aşama sağlanacağını da belirterek, "Bu gelişmeyle istediğimiz şeyi tamamen başarmış olmayabiliriz. Ancak yakın gelecekte bu bölgenin tamamen özgürleştirilmesini sağlayacağımızı umuyoruz." dedi.

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusuna geri dönüşünü "bu hedef doğrultusunda atılan ilk adım" olarak tanımlayan eli kanlı Esed, bu bölgelerde devlet otoritesi sağlanırken "sahadaki yeni gerçekliğe saygı duyulacağını" vurguladı.

2012'de Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusundan çekilmiş ve YPG bölgeyi kontrol etmeye başlamıştı. 2019'a kadar ABD desteği alan terör örgütü YPG, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde ABD askeri bölgeden çekilince, 13 Ekim'de Şam'la anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre sınırda ABD askerinin çekildiği bölgelerin kontrolü YPG'den Suriye ordusuna geçmişti.

Türkiye, ABD ve Rusya ile ayrı ayrı vardığı mutabakatlar sonucunda operasyona son verdi. 22 Ekim'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesiyle varılan uzlaşmaya değinen Esed, "Anlaşmayla YPG'nin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesine karar verilmesinin de Şam'ın hedefine ulaşmasında yardımcı olduğunu" söyledi.