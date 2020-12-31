Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya adına yaptırılan cami Tel Abyad'da ibadete açıldı.

Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonundaki çok yönlü çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad'da şehit düşen Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Tel Abyad'da program düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın da katkılarıyla yapılan Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya camisi tüm şehitler adına okutulan mevlitle ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Bakanlığının Türkçe ve Arapça dillerinde basılı yayınları da hem bölgedeki Türk askerleri hem de Suriye halkının istifade etmesi amacıyla cami kütüphanesine hediye edildi.

Uzman Çavuş Rahmi Kaya, 31 Aralık 2019'da Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde şehit olmuştu.



