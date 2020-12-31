  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:15:05 -
Barış Pınarı Harekatı şehidi Rahmi Kaya adına Tel Abyad'da cami açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya adına yaptırılan cami Tel Abyad'da ibadete açıldı.

Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonundaki çok yönlü çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad'da şehit düşen Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Tel Abyad'da program düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın da katkılarıyla yapılan Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya camisi tüm şehitler adına okutulan mevlitle ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Bakanlığının Türkçe ve Arapça dillerinde basılı yayınları da hem bölgedeki Türk askerleri hem de Suriye halkının istifade etmesi amacıyla cami kütüphanesine hediye edildi.

Uzman Çavuş Rahmi Kaya, 31 Aralık 2019'da Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde şehit olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Çinping beyin ameliyatına giriyor, iyileşemeyebilir'
Dünya

Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Çinping beyin ameliyatına giriyor, iyileşemeyebilir'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın zamanda beyin ameliyatına gireceği ve iyileşmeme ihtimali olduğu öne sürüldü.
Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı
Sağlık

Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılarının güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada aşıların otomobile binip bir yere gide..
Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu
Ekonomi

Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu

2020 yılını hareketli geçiren altın şu sıralar 447 liradan işlem görüyor. İntegral Yatırım Menkul'den yapılan açıklamada Ons altının son 10 ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay