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Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı sürüyor! Skandallar kervanına Kanada da katıldı

Kanada skandal karar alarak, Fırat’ın doğusuna yapılan 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye silah satışını askıya aldığını açıkladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:15
Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı sürüyor! Skandallar kervanına Kanada da katıldı

Kanada hükümeti skandal karara imza atarak, Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye silah satışını askıya aldığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye askeri teçhizatlar için yeni ihracat lisansı verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kanada, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri saldırıyı kesin olarak kınadı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bu tek taraflı eylem, halihazırda kırılgan bir bölgenin istikrarını baltalıyor, insani durumun kötüleşmesine ve Türkiye'nin de üyesi olduğu DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon tarafından kaydedilen ilerlemenin boşa çıkmasına neden oluyor" denildi.

Bakanlığa göre, 2018 yılında Türkiye yapılan silah ihracatı yaklaşık 87 milyon Kanada dolarına ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:15
  1. Kanada hükümeti
  2. Kanada Dışişleri Bakanlığı
  3. Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amy Mills
  4. Suriye
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. DAEŞ

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn5 dk önce
    bunların hepsi aynı b..kun yahudi sülalesi
  • KeremKerem25 dk önce
    Kendi milli silahlarımız yerli üreticilerimiz varken neden hala Kanada'dan tabanca tüfek alıyoruz?
  • AsabiAsabi37 dk önce
    Tüm dünyanın Türk düşmanlığı tavan yapmış, aslında var olan düşmanlıkları ayyuka çıktı. Esat yüz binleri öldürürken, İsrail öldürürken abd milyonlarca Müslümanı öldürürken, myamnarda onbinlerce Müslüman parçalara ayrılırken mısır firavunu Müslüman katlederken, Suud lar, bae liler Yemen'de katliam yaparken gıkları çıkmayan bu sözde medmi batılı canavar yaratıklar, türkiyeye karşı nasılda birleştiler. Allah küfür tek millettir buyurur kuranda. Çok şükür biz o millet içinde değiliz, içimizdeki hain mezhepçi ler hariç çok sağlamız.
  • WERMANNWERMANN43 dk önce
    TERÖRISTLERE BINLERCE KAMYON SILAH VERENLER NATO MÜTEFIKI OLAN TÜRKIYEYE YASAK KOYUYORLAR SILAHLARINI ......NA KOYSUNLAR BIZ KENDI SILAHIMIZI KENDIMIZ YAPARIZ EN DOGRU YOL BUDUR NEDEN AMERIKA ISRAIL ATOM BOMBASI YAPIYORDA BIZ YAPMIYORUZ ONLARA SERBES BASKALARINA NEDEN YASAK OLUYOR.

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