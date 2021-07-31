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Gündem Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
Gündem

Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli

Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Barış Pınarı Harekat bölgesinde halka yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 08:59:00 -
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Barış Pınarı Harekat bölgesinde halka yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Barış Pınarı Harekat bölgesinde halkın içinde bulunduğu olumsuz durumdan çıkartılması, Türk milletinin her zaman masum insanların yanında hissettirilmesi, geleceğe yönelik Barış ve kardeşlik bağlarının oluşturulması maksadıyla Kirbat Al Faras, Salihiyah, Kadirah ve Hirbit El Benet Meskun mahalle ve köylerinde, tüm dünyaya örnek yardım elini uzatmaya devam ediyor.

 

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