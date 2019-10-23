Barış Pınarı dünyayı hizaya getirdi! Türkiye sınırları yeniden çizdi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından masada da başarılı sonuçlar aldı. Önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturdu. Masada büyük başarılı elde eden Türkiye'nin planı, bölgeden teröristleri temizledikten sonra 4 milyon Suriyeliyi memleketlerine tekrardan geri göndermek.

Suriyeliler dönmek istiyor

Suriye'deki iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Suriye'den kaçan 4 milyon Suriyeli Türkiye'nin neredeyse her şehrine dağıldı. İşsizliğin giderek artması ve ekonominin son aylarda zor durumlarda kalması nedeniyle vatandaş Suriyelilerin de bu durumda etkisinin olduğunu belirtip, rahatsızlığını sık sık dile getirdi.

Türkiye anlaştı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/ PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

İşte yeni harita

Mutabakatta YPG'li teröristlerin 150 saat içerisinde belirlenen alandan çıkacağı belirtildi. YPG'lilerin Türkiye-Suriye sınırından 30 kilometre içeriye çekilmesiyle ise bölgede adeta yeni bir harita çizilmiş oldu.

Suriyeliler özlemle bekliyor

Türkiye'de yaşayan sığınmacılar "Türk askerlerine güveniyoruz" diyor. Harekata destek mesajı veriyorlar. Kendilerine Türkiye'de yeni bir hayat kurmak zorunda kalsalar da doğdukları topraklara geri dönecekleri günü özlemle bekliyorlar. Güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmek istiyorlar.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu bölgeye yapılacak evlere Türkiye'deki Suriyelilerin yerleştirileceğini açıklamıştı. Dünya liderlerine de bu konuda destek vermeleri konusunda çağrı yapmıştı.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.

Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik Suriye mutabakatı:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına,YPG unsurları ve silahlarınınTürkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir"