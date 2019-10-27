Barış Pınarı bölgesinde hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Resulayn'a hain bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı Resulayn bölgesine Türk askerine saldırı düzenlendi.
MSB'nın açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" denildi.