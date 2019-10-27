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Barış Pınarı bölgesinde hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Resulayn'a hain bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz yaralandı.

2019-10-27 10:16:00 - 2019-10-27 10:41:57
Barış Pınarı bölgesinde hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı Resulayn bölgesine Türk askerine saldırı düzenlendi.

MSB'nın açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" denildi.

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Yorumlar

Alpertunga

Teröristler hedef alıp ateş ediyor bir sürü ihlal ediliyor 150 saati ardı arkası olmayan konvoyları vardı geri çekilirken neden yanlışlıkla vurmadk ihale karşı ihlal hakkımız var bizim bu kadar dürüst olmaya gerek yok topluca gördünmü vur acıma msb
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Leventbay

AL işte ; bu haberleri artık duymaya çok alışırız biz , hani silahlar bırakıp kaçmıştı bunlar . elin topragında askerimiz şehit düşüyor . Neyi bekliyoruz ...
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