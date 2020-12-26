  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:06:36 -
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar
Siyaset

Bahçeli'nin çağrısına Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve saz arkadaşlarından lakayıt cevaplar geldi...
Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Dünya

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler

Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muhar..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay