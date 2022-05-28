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Gündem Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist daha öldürüldü
Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist daha öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist askerlerimiz tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 16:20:00 -
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütleriyle mücadelesi devame diyor.

Çeşitli operasyon bölgelerinde başarılı operasyon gerçekleştiren kahraman komandolar, teröristleri birer birer leş ediyor.

Milli Savuma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki bir başarılı haberi daha duyurdu.

3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 teröristin öldürüldüğü aktarılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi;

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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