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Aktüel Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:58:46 -
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermediği, bundan sonra da vermeyeceği vurgulandı.

Paylaşımda, bu kapsamda bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarının bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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