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Biyografi Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan'ın mesleği ne?
Biyografi

Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan'ın mesleği ne?

Ünlü Türk belgesel yapımcısı Barış Özcan tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği NASA'nın uzay aracının Mars'a iniş anını canlı olarak yayınladı. Özcan'ın Youtube'da yayınladığı canlı yayını yüz binlerce kişi tarafından seyredildi. İlgi gören Canlı yayın sonrası Barış Özcan Twitter'da en çok konuşulanlardan oldu. Peki, Barış Özcan kimdir? Youtuber olan Barış Özcan'ın mesleği ne?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 00:38:00 -
Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan'ın mesleği ne?

Youtube üzerinde hazırladığı bilim teknik içerikleri ile meşhur olan Youtuber bu akşam önemli bir canlı yayın gerçekleştirdi. 480 milyon kilometrelik yolculuk sona ererek NASA'nın Mars kaşifi “Perseverance" Kızıl Gezegen'e indi. Barış Özcan o anları sosyal medyada canlı olarak paylaşarak gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İşte Barış Özcan'ın merak edilen biyografisi...

Barış Özcan kimdir?

3 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve 1 çocuk babası.

Abak.us kreatif medya ajans başkanı. Abak.us’ün İstanbul ve New York’ta ofisleri var ve BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışıyor. Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti verdi.

Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe’de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı.

TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.

Kişisel belgesellerini YouTube’da yapmaya devam ediyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000’den fazla kişi 200 milyondan çok kez izledi.

Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konuşma yaptı. Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısı. YouTube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu.

 

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