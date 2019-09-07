Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan kaç yaşında ve nereli?

Hindistan'ın 6 Eylül akşamı Ay'a inişini Youtube kanalından canlı olarak yayınlayan Barış Özcan; sosyal medyada trendler arasına girdi. Peki, Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve 1 çocuk babası.

Abak.us kreatif medya ajans başkanı. Abak.us’ün İstanbul ve New York’ta ofisleri var ve BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışıyor.

Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti verdi.

Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe’de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı.

TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.

Kişisel belgesellerini YouTube’da yapmaya devam ediyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000’den fazla kişi 200 milyondan çok kez izledi.

Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konuşma yaptı. Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısı. YouTube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu.