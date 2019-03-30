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Barış Manço'nun babası aile kabristanına defnedildi

Merhum sanatçı Barış Manço'nun 93 yaşındaki manevi babası Muhittin Kocataş, son yolculuğuna uğurlandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:39
Barış Manço'nun babası aile kabristanına defnedildi

Barış Manço'nun, dün akşam kalp krizi sonucu 93 yaşında hayatını kaybeden manevi babası Muhittin Kocataş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocataş'ın cenaze namazı, Kanlıca Gazi İskender Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılındı.

Cenaze törenine Kocataş'ın kızı İnci Manço İlbay'ın yanı sıra Doğukan ve Batıkan Manço ile Lale Manço Ahıskalı da katıldı.

"Babama ilk gitarını dedem almış"

Doğukan Manço, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının ilk gitarını dedesinin aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müziğe yeni başladığı dönemlerde, 'Ya bu gitarı en iyi şekilde çalacaksın ya da kırıp atacaksın.' diyip, babamı bir işi en doğru şekilde yapmayı aşılayarak yetiştiren kişidir. Biz onu dede olarak bildik ve babamın ömründe fedailiğinden, şoförlüğünden, babalığına, herhalde en çok emeği geçmiş 2-3 kişiden biridir. Onun için en zoru babamı defnetmek olmuştur diye düşünüyorum. Benim de baba tarafında en değer verdiğim kişi oydu. Batıkan ile bana babamdan dolayı çok düşkündü. Başkalarına yük olmaktan endişe ettiği için de son zamanlarında çok sıkıntı yaşadı. Yatağa düşmek ona zor geldi ve bunun stresini çok yaşadı."

Muhittin Kocataş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından, Barış Manço'nun da mezarının bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:39
  1. Barış Manço
  2. Muhittin Kocataş
  3. Kanlıca Gazi İskender Paşa Camisi
  4. İnci Manço İlbay
  5. Batıkan Manço
  6. Doğukan Manço
  7. Lale Manço Ahıskalı

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