Barış Harekatı sonrası harekete geçtiler! Suriye ile olan sınır kapısını kapattılar Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Türkiye'nin Barış Harekatı nedeniyle Suriye ile olan sınır kapısını kapattıklarını duyurdu.

Irak, TSK'nın başlatmış olduğu Barış Harekatı nedeniyle Suriye ile olan sınır kapısını kapattı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı ve 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, bir duyuru yayınlayarak Suriye ile olan sınır kapısını kapatma kararı aldı.

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