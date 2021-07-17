Barış görüşmeleri için Katar’da yeniden masaya oturdular!

Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası barış görüşmeleri bugün yeniden başladı.

Kabil hükümetinin iki numaralı ismi ve barış görüşmelerinden sorumlu olan Abdullah Abdullah ve beraberindeki heyet geçtiğimiz gün Doha'ya gitmişti.

Kabil hükümeti heyetine Abdullah Abdullah, Taliban heyetine ise Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader liderlik ediyor.

Bugün sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde ülkede son durumun, barış sürecinin ve olası bir ateşkesin müzakere edileceği bildiriliyor.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmelerin Kuran tilavetiyle başladığını ifade etti.

Afganlar arası görüşmeler

Afganlar arası barış görüşmeleri, Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül 2020'de başlamıştı.

Görüşmelerde karşılıklı uzlaşı kapsamında Afganistan'ın geleceğine dair önemli konular ele alınıyor.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasında, görüşmelerin 10 Mart tarihinde başlaması öngörülüyordu.

Görüşmelerin odak noktasında ise ülkede kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve yeni bir yönetimin kurulması yer alıyor.

Kasım ayı sonunda, görüşmelerde usul ve ele alınacak konular hakkında uzlaşıya varılmıştı.