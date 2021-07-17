  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkentte DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Eğitim-Bir-Sen tarafından "Anne Yüreği Kazanacak" temalı yarışmada ödüller sahiplerini buldu
Hazımsızlığa tokat gibi cevap: Böyle bir zorunluluğumuz yok
Barış görüşmeleri için Katar’da yeniden masaya oturdular!
Dünya Barış görüşmeleri için Katar’da yeniden masaya oturdular!
Dünya

Barış görüşmeleri için Katar’da yeniden masaya oturdular!

Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası barış görüşmeleri bugün yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 14:44:00 -
Barış görüşmeleri için Katar’da yeniden masaya oturdular!

Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası barış görüşmeleri bugün yeniden başladı.

Kabil hükümetinin iki numaralı ismi ve barış görüşmelerinden sorumlu olan Abdullah Abdullah ve beraberindeki heyet geçtiğimiz gün Doha'ya gitmişti.

Kabil hükümeti heyetine Abdullah Abdullah, Taliban heyetine ise Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader liderlik ediyor.

Bugün sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde ülkede son durumun, barış sürecinin ve olası bir ateşkesin müzakere edileceği bildiriliyor.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmelerin Kuran tilavetiyle başladığını ifade etti.

Afganlar arası görüşmeler

Afganlar arası barış görüşmeleri, Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül 2020'de başlamıştı.

Görüşmelerde karşılıklı uzlaşı kapsamında Afganistan'ın geleceğine dair önemli konular ele alınıyor.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasında, görüşmelerin 10 Mart tarihinde başlaması öngörülüyordu.

Görüşmelerin odak noktasında ise ülkede kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve yeni bir yönetimin kurulması yer alıyor.

Kasım ayı sonunda, görüşmelerde usul ve ele alınacak konular hakkında uzlaşıya varılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay