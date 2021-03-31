Barış Atay'ın yüzüne çarpan tablo! Aşı var utanma yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken ''BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye’ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Bir hafta, 10 gün içinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak'' demişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada aşıların -80 derecede muhafaza edildiği belirtildi. Aşıların sevki sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.

Türkiye'de şu ana kadar yapılan aşı sayısı 16 milyona yaklaştı. Öte yandan ülkemizde il doz aşının yapıldığı kişi sayısı 9 milyonu geçerken ikinci dozun yapıldığı insan sayısı ise 7 milyona yaklaştı.

Sol basın ve muhalefet koronavirüs pandemisini ve aşı sürecini başarılı bir şekilde yürüten hükümetin politikalarını eleştirmeye devam ediyor.

Bu isimlerden birinin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay olması dikkat çekiyor. Atay yaptığı son açıklamada, Türkiye'de aşı olmadığını öne sürerek 'yok artık' dedirtti.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Aşı yok" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yanıt gecikmedi

Atay'ın bu paylaşımına yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından gönderinin altına yapılan yorumda "Barış Bey, konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" ifadeleri yer aldı.