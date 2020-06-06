Barış Atay'dan görülmemiş iki yüzlülük! İşte Erdoğan düşmanlığının geldiği nokta

Perşembe gecesi yayınlanan genelge ile 15 ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. 2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" demişti.

Genelge yayınlandıktan sonra, her zamanki gibi düşmanca bir üslup ile hükümete saldıran terör sevici TİP Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "Siz dalga mı geçiyorsunuz insanlarla @suleymansoylu @drfahrettinkoca Kafeleri, restoranları açtınız. Toplu ulaşımda %50 yolcu şartını kaldırdınız. Şehirlerarası yolculuğa izin verdiniz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı koyarak mı düzelteceksiniz?" paylaşımında bulundu.

Erdoğan'ın yasağın iptal edilmesini açıklamasından sonra ise 180 derece dönen TİP vekili, "Bu ne ya? Sokağa çıkma yasağı gereği varsa neden bu konuda hiçbir uzmanlığı olmayan şahıs karar veriyor ve siz neden ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz? Siz süs müsünüz? @drfahrettinkoca" diye yazdı.

TİP vekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun ikiyüzlülüğü sosyal medyada büyük tepki çekti.