Barış Atay'dan CHP ve HDP'yi buluşturma çabası! 'İttifak yapabiliriz'

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TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, partisinin Gaziantep Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantısıda konuştu. TBMM'ye HDP listesinden giren TİP'li Atay, HDP ile bir ayrılıklarının olmadığını söyledi. Ardından Türkiye İşçi Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ortaklaşa bir siyaset yürütütebileceklerini de ifade eden TİP'li Atay'ın sözleri, HDP ile CHP'yi ortak ittifakta buluşturma çabası olarak yorumlandı.

'İyi niyetli bir ortaklaşma gerekir'

TİP'li Barış Atay, CHP'ye ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Elbette farklarımız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist bir parti değil. Ancak Türkiye İşçi Partisi sosyalist bir partidir. Partimizde bir mücadele var. Bir perspektif var. Doğal olarak partilerin mücadele alanları da farklı. Fakat bu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar ve ittifakı olan Milliyetçi Hareket Partisi karşısında büyük bir muhalefet partisi olduğu gerçeğini değiştirmez. Bugün 11 milyon oy alan bir partiden konuşuyoruz. İyi niyetli ve dostane olarak dışarıdan baktığımızda farklarımız olmakla birlikte onların her yaptığını doğru bulma şansımız yok. CHP’nin çok defa yanlış yaptığı dönemler olabilir. Keza İşçi Partisi’nin de yanlış yaptığı düşünülebilir. Bunu iyi niyetli ortaklaşmaya doğru götürmek gerekir. Türkiye’de faşizmi araçsallaştırmış ciddi bir iktidar problemi var. Bu iktidarın karşısında da iktidarın yetmeyeceğini düşündürecek kadar sert muhalefete ihtiyaç var."

'Beraber yürünebilir'

Atay HDP'ye ilişkin açıklamasında ise şunları kaydetti: "Türkiye İşçi Partisi ile HDP’nin iş birliği süreci yanlış anlaşıldı. HDP ile seçime dair bir protokol imzaladık ve seçimden sonra da partiden ayrıldık. Eylem noktasında şu ana kadar HDP ile ayrı düşmüş değiliz. Bundan sonraki dönemde de yine şartlar bu şekilde olursa yine bir ittifak kurulabilir, beraber yürünebilir.”