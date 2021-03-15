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Gündem Barış Atay salgınla mücadeleyi eleştirdi Ukrayna Büyükelçisi övdü
Gündem

Barış Atay salgınla mücadeleyi eleştirdi Ukrayna Büyükelçisi övdü

Türkiye'nin salgınla mücadelesini eleştiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a en güzel cevap, "Kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye, dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor." diyerek Türkiye'ye övgü yapan Ukrayna Büyükelçisi'nden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 22:32:00 - 2021-03-15 22:42:01
Barış Atay salgınla mücadeleyi eleştirdi Ukrayna Büyükelçisi övdü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından hükümetin sağlık politikalarını eleştirdi. Atay'a en güzel yanıt ise Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın son paylaşımı oldu. "Aşı düzgün yapılamadı" diyen Atay'a cevap niteliğinde bir paylaşımda bulunan Sybiha, "Kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye, dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor." dedi.

Barış Atay salgınla mücadeleyi eleştirdi

TİP Milletvekili Barış Atay, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki başarılı mücadelesini anlatan kitabın yayınlanmasını hazmedemedi.

Twitter hesabından saldırıya geçen Atay "1 yıldır ne karantina uygulaması, ne maske dağıtımı ne de aşı düzgün yapıldı. Bir de halkın parasıyla yalanlarını kitaplaştırmışlar. Utanmaz." diyerek İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımını alıntıladı.

"Türkiye, dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor"

Devletin polisine saldıran Atay'a en güzel yanıt ise Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan geldi. Ankara Şehir Hastanesi'nde eşi ile birlikte aşı olan Sybiha, Twitter'dan o anları hesabından paylaştı.

Aşı olduğu ana ilişkin fotoğrafları, Atay'ın paylaşımına adeta cevap niteliğinde sözlerle yayınlayan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eşimle beraber Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı olduk. Sağlık durumumuz gayet iyi, doktorların tavsiyelerine uyuyoruz. Bu kararı alırken tereddüt etmedik çünkü kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye, dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor."

"Milletvekili görünümlü militan bak utanmazlık nedir?"

İki ismin de fotoğraflarını yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları aradaki farka dikkat çekti.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci de "Milletvekili görünümlü militan bak utanmazlık nedir? Devletin ekmeğini yiyip, milletin vergileriyle maaş alıp vatansızlık yapmaktır. Kaosu körüklemek için çıkan gösterilere katılıp (Tedbirleri hiçe sayarak maskesiz) ve bir militan gibi devletin polislerine saldırmaktır" diyerek Atay'a tepkisini dile getirdi.

Değirmenci, büyükelçinin fotoğrafını paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış Atay sen 5. kol faaliyetleri ile meşgul iken, 1 saat önce Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha Şehir Hastanesi’nden bak hangi paylaşımı yapıyordu"

 

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