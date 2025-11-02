  • İSTANBUL
Barış Alper Yılmaz'dan ıslıklı tepkilere cevap!

Barış Alper Yılmaz'dan ıslıklı tepkilere cevap!

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında evinde Trabzonspor’u konuk etti ve mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maç sırasında tribünlerden yükselen ıslık sesleriyle gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, karşılaşma sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Tribünler tarafından ıslıklanması ile gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

''ÜZÜLECEK, MENTALİMİ DÜŞÜRECEK BİR ÇOCUK DEĞİLİM''

"Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum."

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

