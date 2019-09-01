Barınma merkezi bin 72 kişiye sıcak yuva oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, ihtiyaç sahibi bin 72 kişinin vatandaşın evi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşların evi olurken, şehir dışından gelen vatandaşların konaklama ihtiyacını karşılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurduğu Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezi, yılın 365 günü kimsesiz vatandaşlara yuva oluyor. Barınma merkezinden 2019 yılı Ocak ayının ilk gününden bu yana bin 72 vatandaş yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, kimsesiz vatandaşların yanı sıra Kocaeli’ne şehir dışından gelen ihtiyaç sahibi ailelere de yardım ediyor. İl dışından hastane veya başka bir sebeple gelerek konaklayacak yerleri bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların da konaklayabildiği Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi 7 gün 24 saat vatandaşlara ev ortamında hizmet veriyor. Ocak ayından bu güne şehir dışından Kocaeli’ye gelen 238 kişi konaklama hizmetinden faydalandı.

Konaklama hizmetinin yanı sıra sokakta kalan veya farklı sebeplerle barınmaya ihtiyacı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da barınma hizmeti veren merkezde Ocak ayından bu yana Bin 72 ihtiyaç sahibi yararlandı. Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 365 günü 24 saat verilen hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanılıyor.