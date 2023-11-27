Barın önünde kavga çıktı! Silahlı kavgada 7 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde barın önünde kavga çıktı. Silahın karıştığı kavgada, 4 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde barın önünde kavga çıktı. Silahın karıştığı kavgada, 4 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.
Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki bir barın önünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.
Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
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