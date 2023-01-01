Bari yaşından başından utan be adam! Necati Doğru yine yanlış yaptı

Sözcü'nün bugüne kadar tek "doğru" sözüne rastlanılmayan yazarı Necati Doğru, yine yalanlardan medet umdu. İsim vermeden, AK Parti'ye kendi zihniyetinin özelliklerini yamamaya çalışan Doğru, "yazı" diye karaladığı iftiranamede şunları kaydetti:

"Vatandaş karar verdi. Rüşvet, soygun, kişi zengin etme, rantçı peydahlama, ağır vergi yükü, hayasız sömürü, torpil, hısım-akraba-partili kayırma istemiyor. Devlet ile halkın birlikte çalışmaya başlayacağı yeni bir zihniyet devrimi bekliyor. Torpil bitecek. Yetenek gelecek. Yandaşlık yok olacak. Alın teri öne geçecek. Türkiye yetenek inşasına başlayacağı yeni bir döneme ancak zihniyet devrimi ile girebilecek. Sanayi için, tarım için, hizmetler için, köyler, kentler için yeni modeller geliştirilecek. Çiftçi toprağını terk etmek zorunda kalmayacak. Kentli kentinde yaşamaktan bezmeyecek. İyi eğitimli, yetenekli insanlar Türkiye’yi terk etmeyecek. Mahkemelerde yargıçların adalet adamı olduğundan kimse şüpheye düşmeyecek. Umut dolu yıla girdik. Yeni yılınız kutlu olsun."