Bari Meral Akşener’den ibret alsaydılar! CHP’li vekil SP’ye niye geçti?
Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun “CHP’li vekil, SP’ye niye geçti?” başlıklı yazısı…
Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü köşesinde " CHP’li vekil SP’ye niye geçti?" başlıklı yazı kaleme aldı.
Dikkat çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu şunları kaydetti:
14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri sonrasında, 600 kişilik TBMM’de 63 istifa yaşanmış.. Bir milletvekili de partisinden ihraç edilmiş. Parti değiştirme veya bağımsızlığa geçme sayısı, toplamda 64.
Şu veya bu partiden seçime giriyorsunuz..
Daha 7 ay olmamış..
10 isimden birisinden fazlası partisinden ayrılıyor..
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Nerede TBMM’nin itibarı?
Nerede, millet iradesinin saygınlığı..
Böyle mi söz verdiniz, seçmene..