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Siyaset Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor
Siyaset

Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor

Ümit Özdağ’ın partiden ihracı sonrası İsmail Konuk'un istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği belirtiliyor. Bu duruma son zamanlarda yaşananlar ve kapalı kapılar ardında Anayasa taslağının hazırlanmasının neden olduğu ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:01:00 -
Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor

İşlerin yolunda gitmediği İYİ Parti’yi daha zor günler bekliyor. Partide, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın başlattığı FETÖ tartışmasına, PKK tartışması da eklendi. Partiden istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için PKK’nın taleplerini karşılamaya çalıştılar” sözleri ortalığı karıştırdı.

HDP ile ittifask masada

Parti kulislerinde, HDP ile yapılan beraberlik masaya yatırılıyor. İYİ Parti’nin milliyetçi bir parti olarak yola çıktığı ancak bu çizgide duramadığı ifade ediliyor. Kapalı kapılar ardında yapılan anayasa çalışmasının parti içinde de paylaşılması gerektiği, İYİ Parti yönetiminin partililerden bu çalışmayı gizlemesinin doğru olmadığı konuşuluyor.

Vekiller rahatsız

Partide FETÖ ve PKK birlikteliğinden rahatsız olan birkaç milletvekilinin daha olduğu öğrenildi. Bu isimlerin kendi aralarında değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Uzun süredir partiden bağımsız davranan bu isimlerin, Genel Başkan Meral Akşener’in yapacağı açıklamayı beklediği belirtiliyor. Açıklamanın ardından yeni yol haritası çizecek olan isimlerin parti ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.

Kaynak: Yenişafak

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