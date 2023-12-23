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Gündem Barda kavga etti, polise mukavemet gösterdi... Atilla Taş tutuklandı
Gündem

Barda kavga etti, polise mukavemet gösterdi... Atilla Taş tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 15:59:00 -
Barda kavga etti, polise mukavemet gösterdi... Atilla Taş tutuklandı

AK Parti karşıtlığı için terör örgütü FETÖ'nün bile yanında yer almaktan utanmayan Atilla Taş, barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterince tutuklandı.

Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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