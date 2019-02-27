Barcelona’ya 5G’li telefon damgası

Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerini, telekom operatörlerini Barcelona’da buluşturan Mobil Dünya Kongresi’ne (Mobile World Congress - MWC 2019) 200’ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçi katıldı. GSM Birliği (GSMA) tarafından organize edilen kongrede 5G uyumlu telefonlar ön planda.

Üç kameralı telefon

Çinli Oppo, MWC’de kayıpsız 10X yakınlaştırma yeteneğine sahip üçlü kamerayla adından söz ettiriyor. Telefonda mevcut ana optik çözümün 15 katına kadar bir alanı tanıyan yeni bir geniş bölge optik parmak izi tanıma teknolojisi mevcut. Kullanıcılar bu sayede alanın her yerinde parmak izi kullanarak kilidi açabiliyor.

Katlanabilir cihaz dikkat çekici

Huawei, katlanabilir ekranlı Mate X modeliyle dikkat çekiyor. Akıllı telefon açık formda iken 8 inç (2480x2200 piksel) büyüklüğünde, katlandığında ise 6.6 inçlik (2480x1148 piksel) ve 6.8 inçlik (2480x892 piksel) iki farklı ekrana sahip olabiliyor. 6 GHz bağlantı ile 4.6 Gbps bağlantı hızıyla öne çıkan Mate X, 1 GB’lik bir filmi 3 saniyede indirebiliyor. Xiaomi ise yeni amiral gemisi Mi MIX 9’u tanıtıyor. Cihazın güçlü üç arka kamerası, 20MP’lik selfie kamerası, kavisli arka yüzey ve Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti var.

Mi MİX 9’un 64 GB ve 128 GB depolama alanlı modelleri rağbet görüyor.

1 TB depolama alanı

Güney Koreli Samsung, Galaxy S10+ ve S10e markalı telefonlarını vitrine taşıyor. S10+’da 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca MicroSD ile 512 GB daha depolama alanı eklenebiliyor. Telefon ayrıca Xbox One X’te kullanılana benzer bir soğutma sistemi kullanıyor. Ekran deliği serinin diğer modellerine göre daha geniş olan S10e’de yatay şekilde konumlandırılmış çift arka kamera ile 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor. LG de V50 ThinQ 5G modelini beğeniye sunuyor. Bu model teknoloji tutkunlarının yakın takibinde. Modelin 6.2 inçlik ekranından bir yandan e-postaları kontrol etmek diğer yandan video izlemek mümkün. Çıkarılabilir çift ekranlı V50 ThinQ 5G, profesyonel fotoğraf ve video çekimlerine imkan tanıyor.

Nokia iddialı

Finli Nokia, 5 kameralı yeni amiral gemisi 9 PureView’le iddialı. Cihaz 5,99 inç P-OLED ekranı, HDR10 teknolojisi ve 2.880 x 1.440, yani 2K çözünürlükle müşterilerini bekliyor. Ekranı Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan 9 PureView’in 5G destekli olduğu belirtiliyor. İspanyol Alcatel ise 3 ve 3L modellerini görücüye çıkardı. Bu iki modelde 5.9 inç büyüklüğünde bir ekran, 3 GB’tan başlayan ram, 32 GB’tan başlayan depolama seçenekleri ve çift kamera söz konusu.

Yerli ve milli 5G iletişim altyapısında büyük hamle

Turkcell ile Türkiye’nin 5G ve ötesi için iletişim gücü ULAK Haberleşme, Barcelona’da düzenlenen ve telekomünikasyon dünyasının devlerinin buluştuğu Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için önemli bir anlaşmaya imza attı. 4 senelik anlaşmayla, Turkcell’in Türkiye çapında toplamda 2 bin 650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu Ulak kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapılan anlaşmanın hem ULAK Haberleşme hem Turkcell, hem de ülkemiz için gurur verici olduğunu, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından iletişim altyapılarında yarınları beklemeden yerli ve milli çözümleri hayata geçirmemizin şart olduğunu belirtti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, yapılan anlaşmanın Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

GM, 9 Plus ile MWC’de

General Mobile yapay zeka destekli GM 9 Plus ile MWC’ye damga vurdu. Global bir marka olarak 34 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) General Mobile ailesinin en yeni üyesi olan “GM 9 Plus” modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, GM modellerinin kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini söyledi.

Türk Telekom ve Huawei 5G ile uzaktan erişimi test etti

Türk Telekom ile Huawei, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı eğitim içeriklerinin erişimini 5G üzerinden bulut teknolojisini kullanarak uzaktan test etti. Türkiye’nin ilk 5G bulut uygulaması olma özelliğini taşıyan bu çalışma, MWC’da Huawei tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında “En İyi 5G Bulut Dikey Sektör Uygulamalarından Biri” olarak gösterildi. Türk Telekom, ayrıca, Huawei ile 5G teknolojileri alanındaki iş birliğini imzaladığı İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) TurkTech1.0 ile ileri bir boyuta taşıdı. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “İmzaladığımız iyi niyet sözleşmesi sayesinde 5G uygulama alanlarını geliştirip, test ederek şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz” dedi.