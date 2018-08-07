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Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif

Manchester United, Barcelona'nın, Paul Pogba için 50 milyon euro'luk teklifin yanı sıra, Yerry Mina ve Andre Gomes'i takas etme teklifini de reddetti

07 Ağustos 2018 Salı 02:08
Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif

İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Barcelona, Paul Pogba için Manchester United'a 50 milyon Euro yanı sıra, Yerry Mina ve Andre Gomes'i takas etme teklifinde bulundu.

MANCHETER UNİTED TEKLİFİ REDDETTİ

Haberlere göre Manchester United, Barcelona'nın bu teklifini hem teknik açıdan hem de imaj açısından önemli bir oyuncudan mahrum kalmamak için reddetti.
Yerry Mina için ayrıca Everton'ın devrede olduğu öne sürülmüştü. Dünya Kupası'nın yıldızları arasındaki isim için bir dönem Fenerbahçe de nabız yoklamıştı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 02:08
  1. Paul Pogba
  2. Barcelona
  3. Manchester United
  4. manchester

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