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Spor Barcelona'dan gol yağmuru
Spor

Barcelona'dan gol yağmuru

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 5-1'lik skorla devirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 02:57:00 -
Barcelona'dan gol yağmuru

Barcelona'nın gollerini Francisco Trincao (Dk. 29, Dk. 74), Lionel Messi (Dk. 45, Dk. 75) ve Junior Firpo (Dk. 80) atarken, Alaves'in tek golü Luis Rioja'dan (Dk. 57) geldi.

Katalan takımı aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkararak, averajla Real Madrid'in önünde 2. sıradaki yerini korudu.

Alaves de 22 puanla 16'ncılıkta kaldı.

Lider Atletico Madrid ise deplasmanda Granada'yı 2-1 yenerek, 54 puanla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını sürdürdü.

Atletico'nun gollerini Marcos Llorente (Dk. 63) ve Angel Correa (Dk. 75), Granada'nın tek golünü de Yangel Herrera (Dk. 66) attı.

Ligde, şampiyonluk yarışında bulunan üç takımdan Atletico Madrid'in iki, Barcelona ve Real Madrid'in birer maç eksiği bulunuyor.

Öte yandan La Liga'da gol krallığı yarışında Atletico Madrid'den Luis Suarez 16 golle ilk sırada bulunurken, en yakın takipçisi Lionel Messi 15 gole çıktı.

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