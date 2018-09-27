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Barcelona'dan dikkat çeken karar! Seneye kullanılacak

La Liga ekiplerinden Barcelona, armasını değiştirme kararı aldı. Yeni logo, 2019-2020 sezonunda kullanılmaya başlanacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:31
Barcelona'dan dikkat çeken karar! Seneye kullanılacak

İspanyol ekibi Barcelona, armasını değiştirdi. 20 Ekim'de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda Barcelona yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak. 

İspanyol devi Barcelona, günümüze uyum sağlamak amacıyla armasını değiştirdi. Armada en çarpıcı değişimler takım renklerinin dengesinde ve etkisindeki artış, Barça'nın oyun felsefesinin simgesi olan topun daha büyük ve merkezi görünümü, şekillerin ve renklerin homojenleştirilmesi ve FCB kısaltmasının kaldırılması. 

Armanın değişimi kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleşecek. Bu sebeple yeni tasarım yönetim kurulunca onaylanmasına karşın 20 Ekim'de genel kurulda kulüp üyelerinin onayına sunulacak. Ve üyeler onay verirse yeni arma 2019/20 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlayacak. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:31
  1. Barcelona
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