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Barcelona'da Rafinha 6 ay yok

- İspanyol kulübü, sol dizinden ameliyat edilen Rafinha'nın iyileşme sürecini 6 ay olarak açıkladı

04 Aralık 2018 Salı 19:40
Barcelona'da Rafinha 6 ay yok


MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcusu Rafinha Alcantara'nın sol dizinde yırtılan çapraz bağlarından ameliyat edildiğini ve iyileşme sürecinin 6 ay süreceğini açıkladı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Rafinha'nın kulüp doktorlarının da gözetimi altında doktor Ramon Cugat tarafından yapılan iyi bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Rafinha, 24 Kasım'da oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid-Barcelona maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon La Liga'da 4, 1 gol attığı Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta oynamıştı.

25 yaşındaki futbolcu, 2015 yılının eylül ayında sağ dizindeki çapraz bağlardan sakatlık geçirmiş ve 202 gün sahalardan uzak kalmıştı. Son olarak 2017 yılının nisan ayında yine sağ dizinden sakatlanan Rafinha, 290 gün takımdaki yerini alamamıştı.


- Sponsor firmadan Rafinha'ya 100 bin avroluk dava


Öte yandan, Hollanda gazetesi De Telegraaf, Rafinha'nın, sponsoru olduğu bir firma ile sözleşmenin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle davalık olduğunu yazdı.

Brezilyalı futbolcudan 100 bin avro talep edilen davanın, 18 Aralık'ta görüleceği belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:40
  1. Barcelona
  2. Futbol
  3. ispanya
  4. Rafinha Alcantara

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