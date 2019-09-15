Barcelona’nın dünyaca yıldız oyuncusu Lionel Messi Inter Miami'ye transfer olacak? sorusu spor gündeminin son dakika başlıkları arasında yerini aldı. David Beckham'ın, kurucusu olduğu Inter Miami'ye getirmek istediği Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi için harekete geçtiği bildirildi. Peki Barcelona'da Messi ayrılacak mı? Messi Inter’e mi transfer olacak? İşte detaylar.

Barcelona Valencia maçı 5-2 bitti. Valencia maçından ziyade Barcelona'da Messi konuşuluyor. David Beckham, yeni kurduğu takımına transfer etmek istediği Lionel Messi için ilk somut adımını attı. Fotomaç The Sun’a dayandırdığı haberde eski İngiliz yıldız, temsilcisini Messi'nin babası ile buluşmak üzere Londra'ya gönderdi. İkilinin burada bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Gelecek yıl MLS'te mücadele edecek olan Inter Miami'yi kuran David Beckham'ın en büyük hayalinin Arjantinli yıldızı takımında oynatmak olduğu ifade edildi. Lionel Messi'nin de geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde ortaya çıkan bir maddede, her yılın haziran ayında serbest kalma ihtimalinin olduğu öğrenilmiş, Barcelona Başkanı Bartomeu da bu iddiayı doğrulamıştı. Altyapısından yetiştiği Barcelona dışında Avrupa'da herhangi bir kulüpte forma giymek istemeyen Messi'nin, MLS'e sıcak baktığı ifade edildi.