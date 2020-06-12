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Spor

Barcelona Türk yıldız için 35 milyonu gözden çıkardı

Barcelona, Feyenoord'un Türk yıldızı Orkun Kökçü'yü listesine aldı. Oyuncunun kulüp satış rekorunu kırması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:54:00 -
Barcelona Türk yıldız için 35 milyonu gözden çıkardı

Barcelona, Feyenoordlu Orkun Kökçü için transfer yarışına katıldı. Türkiye U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen genç yıldız için Barcelona'nın dışında Chelsea, Sevilla ve Arsenal gibi devlerin de adı anılıyor.

Mikel Arteta'nın takımı Arsenal'in, Orkun Kökçü için 26.5 milyon avroyu gözden çıkardı. Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona ercek olan 19 yaşındaki Orkun Kökçü için Feyenoord'un planı ise; oyuncuyu bir yıl daha takımda tutup daha yüksek bir değerle elden çıkarmak olacak.

Feyenoord kulüp rekoru bekliyor

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre; Feyenoord, oyuncusunun kulübün en pahalı oyuncusu olacağından emin. Feyenoord'un kulüp tarihindeki en pahalı satış 2006 yılında 18 milyon avroya Liverpool'a trasnfer olan Dirk Kuyt'dı.

Transfer yarışına dahil olan Barcelona ise; Arsenal'in teklifinin çok üstünde bir bedelle 35 milyon avro civarında bu transferi tamamlamayı düşünüyor.

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