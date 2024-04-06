  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şimdi tutturmuş ‘ya ertelersin ya da çıkmayız!’ İşte TFF’yi tehdit eden Koç’un 40 gün önceki sözleri

Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye bomba tavsiye! Ve seçim sonrası dikkat çeken hamle geldi

İlk kez görüntülendiler: Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar

Erdoğan gece yarısı imzaladı! O kişiler görevden alındı! Yerlerine bakın kimler geldi

'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Petrol emareleri üzerine o kente gidiliyor! Çok büyük para yatırıldı, karış karış petrol aranacak

Anıtkabir’de İmamoğlu’nu susturdular

Bakan Uraloğlu yeni projeleri açıkladı! İstanbul Ve Konya’ya Yeni Raylı Sistem

Rusya’da baraj patladı! Şehir sular altında kaldı

Necmettin Batırel 'Yabancılar yoğun şekilde almaya başladı' diyerek duyurdu: Dolar o rakama düşecek
Sosyal Medya Barcelona Tel Aviv maçında İsrailli oyunculara şok! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Barcelona Tel Aviv maçında İsrailli oyunculara şok! Sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-06 17:36:00 - 2024-04-06 17:37:00

Barcelona, Maccabi Tel Aviv Basketbol maçında, İsrailli oyuncuların İspanyol taraftarların sloganlarıyla neye uğradığını şaşırdı.

THY EuroLeague'de dün gerçekleşen Barcelona-Maccabi Tel Aviv maçında dikkat çeken anlar yaşandı.

İspanyol taraftarlar Gazze'ye destek sloganları attı.

'Katil İsrail' sloganlarıyla salonu inlettiler

Barcelona, Maccabi Tel Aviv Basketbol maçında İspanyol taraftarların hep bir ağızdan "Katil İsrail, yaşasın Filistin, soykırıma hayır” sloganları attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'e tepki gösteren Guterres dünyaya duyurdu! 'Artık zamanı geldi'
İsrail'e tepki gösteren Guterres dünyaya duyurdu! 'Artık zamanı geldi'

Dünya

İsrail'e tepki gösteren Guterres dünyaya duyurdu! 'Artık zamanı geldi'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Macron'a İsrail'e silah satışını durdur çağrısı
Macron'a İsrail'e silah satışını durdur çağrısı

Dünya

Macron'a İsrail'e silah satışını durdur çağrısı

Aralarında büyük bankalar da var! İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi
Aralarında büyük bankalar da var! İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi

Dünya

Aralarında büyük bankalar da var! İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırı

Dünya

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırı

İsrail'de 'misilleme' endişesi! Alarma geçtiler
İsrail'de 'misilleme' endişesi! Alarma geçtiler

Dünya

İsrail'de 'misilleme' endişesi! Alarma geçtiler

İsrail'in saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi
İsrail'in saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi

Dünya

İsrail'in saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi

İsrail’e silah satan savaş suçu işler
İsrail’e silah satan savaş suçu işler

Dünya

İsrail’e silah satan savaş suçu işler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ccc

Eksik demisler . Bebek katili israil
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23