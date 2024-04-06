Barcelona Tel Aviv maçında İsrailli oyunculara şok! Sosyal medyada gündem oldu
Barcelona, Maccabi Tel Aviv Basketbol maçında, İsrailli oyuncuların İspanyol taraftarların sloganlarıyla neye uğradığını şaşırdı.
THY EuroLeague'de dün gerçekleşen Barcelona-Maccabi Tel Aviv maçında dikkat çeken anlar yaşandı.
İspanyol taraftarlar Gazze'ye destek sloganları attı.
'Katil İsrail' sloganlarıyla salonu inlettiler
Barcelona, Maccabi Tel Aviv Basketbol maçında İspanyol taraftarların hep bir ağızdan "Katil İsrail, yaşasın Filistin, soykırıma hayır” sloganları attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.