THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Barcelona tek golle yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:57
Barcelona tek golle yendi

Katalan ekibi, Jose Zorrilla Stadı'nda, Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid ile karşılaştı.

Enes Ünal'ın ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

57. dakikada Ousmane Dembele, Sergi Roberto'nun kafa pasında topu tamamlayarak Barcelona'yı öne geçiren golü attı.

90+2. dakikada Real Valladolid'den Keko'nun golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile iptal edilince karşılaşma 1-0 Barcelona'nın galibiyetiyle sona erdi.

Barcelona, böylece ligin ikinci haftasında da galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, Real Valladolid 1 puanda kaldı.

Villarreal'in bir sezonluğuna Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, 70. dakikada yerini Hırvat oyuncu Duje Cop'a bıraktı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:57
  1. Barcelona
  2. Enes Ünal
  3. ispanya
  4. La Liga
  5. Ousmane Dembele
  6. real valladolid

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birilerini kurtarmadıkça kendinizi kurtulmuş saymayın
    1. Birilerini kurtarmadıkça kendinizi..
    2. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip..
    3. Düğünde ateşlenen silahlar yüksek..
    4. ABD basını: Suriye'yi bombalayacağız
    5. 'Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü..
    6. 15 Temmuz'da gazi olan..
    7. Bulut: Bizim için iyi bir puan
    8. Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6..
    9. Adana’da silah ve uyuşturucu operasyonu
    10. Neustadter: Utanç verici
    11. Beşiktaş sahasında 3 puan peşinde!..
    12. Elektrik makaralarının içerisinde 32..
    13. İsmail'den Konya'ya kötü haber!
    14. Twitter özel mesajlara yenilik geldi!
    15. Barcelona tek golle yendi
    16. Meteoroloji'den 5 il için önemli uyarı!
    17. Başakşehir, Akhisarspor karşısında
    18. 'Pence Başkanlık için tetikte bekliyor'
    19. Alman CEO'dan yatırımcılara Türkiye..
    20. Yaralılara müdahaleye giden ambulans..
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"