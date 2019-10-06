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Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? La Liga 8. hafta

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Nou Camp'ya Sevilla'yı konuk edecek. Camp Nou’daki önemli müsabakada iki İspanyol devi kozlarını paylaşacak. La Liga'da zirveyi ilgilendiren mücadelede öncesi futbol severler müsabakaya ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Barcelona Sevilla maçı ne zaman? Barcelona Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

06 Ekim 2019 Pazar 18:27
Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? La Liga 8. hafta

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Nou Camp'ya Sevilla'yı konuk edecek. Camp Nou’daki önemli müsabakada iki İspanyol devi kozlarını paylaşacak. La Liga'da zirveyi ilgilendiren mücadelede öncesi futbol severler müsabakaya ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Barcelona Sevilla maçı ne zaman? Barcelona Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Sevilla maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen kişiler internet üzerinden ya da uydu kanallarından müsabakayı izleyebilecekler.

Barcelona Sevilla muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Todibo, Pique, Samedo, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann, Luis Suarez.
Sevilla: Vaclik, Jesus Navas, Diego Carlos, Carrico, Fernando, Joan Jordan, Benaga, Ocampos, Oliver Torres, Chicharito.

Barça'da önemli eksikler var

Ev sahibi Katalanlarda Clement Lenglet kırmızı kart cezası nedeniyle, Umtiti, Jordi Alba, Firpo ve Fati de sakatlıkları nedeniyle müsabakada olamayacak.

170. randevu

Şimdiye kadar 169 kez karşılaşan takımların maçlarında 93 kez Barcelona sahadan galip ayrılırken 40 müsabakadan da Sevilla 3 puanı alan taraf olmuştu. Bireysel performanslara bakıldığındaysa ev sahibi ekip son 15 maçında 3 kez mağlup olurken Sevilla son 15 maçında sadece 2 kez kaybetti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 18:27
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