Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? La Liga 8. hafta

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Nou Camp'ya Sevilla'yı konuk edecek. Camp Nou’daki önemli müsabakada iki İspanyol devi kozlarını paylaşacak. La Liga'da zirveyi ilgilendiren mücadelede öncesi futbol severler müsabakaya ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Barcelona Sevilla maçı ne zaman? Barcelona Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Sevilla maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen kişiler internet üzerinden ya da uydu kanallarından müsabakayı izleyebilecekler.