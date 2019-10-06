La Liga'nın 8. haftasında Barcelona evinde Sevilla'yı konuk edecek. Peki, Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İşte, Barcelona Sevilla maçının detayları.

7 maç 4 galibiyet

Bu sezon La Liga'ya arzu ettiği gibi başlayamayan Barcelona ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Katalan ekibi kötü gidişata son vermek için Sevilla maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Geldik merakla beklediğiniz "Barcelona Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabına. 6 Ekim Pazar akşamı TSİ 22.00'de yayınlanacak olan mücadeleyi Türkiye7de naklen yayınlayacak bir kanal bulunmuyor. Bu mücadeleyi internet üzerinden ya da yabancı uydu kanallarından takip edebilirsiniz.