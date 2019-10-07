Barcelona Sevilla maçı kaç kaç bitti?
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 8. haftasında Barcelona evinde Sevilla'yı konuk etti. Peki, Barcelona Sevilla maçı kaç kaç bitti?07 Ekim 2019 Pazartesi 00:03
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 8. haftasında Barcelona evinde Sevilla'yı konuk etti. Peki, Barcelona Sevilla maçı kaç kaç bitti?
La Liga'nın 8. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geldi. İşte, Barcelona Sevilla maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 4-0
Sezona arzu ettiği gibi başlayamayan Barcelona bu akşam evinde Sevilla ile karşılaştı.
Maçın 27. dakikasında Suarez takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0
32. dakikada sahneye çıkan Vidal farkı 2'ye çıkardı: 2-0
35. dakikada Dembele durumu 3-0'a getirdi.
Mücadelenin ilk yarısı Katalan ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
78. dakikada sahneye çıkan Messi maçın skorunu ilan etti: 4-0
Bu arada Barcelona’da 87. dakikada Araujo ve 88'de Busquets kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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